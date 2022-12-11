Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Алексей Василевский: «В этом году Зинина и Рубцова подобрались близко к тем, кто участвовали на ЧМ и Олимпиаде»

Тренер по фигурному катанию Алексей Василевский рассказал о прогрессе своих учениц – Любови Рубцовой и Анастасии Зининой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх