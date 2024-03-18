«По этому вопросу»: какую «услугу» Макрон оказал Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон своими громкими заявлениями об отправке европейских войск на Украину обнажил раскол в Европейском союзе (ЕС), тем самым оказав «услугу» президенту России Владимиру Путину.
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