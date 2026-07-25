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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Трехдневный траур объявили в одном из регионов России после атаки ВСУ

Трехдневный траур объявили в одном из регионов России после атаки ВСУ

Семьям погибших в Кировской области выделят по 1,5 млн рублей В Кировской области 25, 26 и 27 июля объявлен траур в память о погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие регионального центра.

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