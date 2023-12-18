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Ташуев о пенальти в ворота «Динамо»: «Бальбуэна сыграл неосторожно,  последовал удар в лицо. Ну и кто виноват?»

Ташуев о пенальти в ворота «Динамо»: «Бальбуэна сыграл неосторожно,  последовал удар в лицо. Ну и кто виноват?»

На 79-й минуте судья Рафаэль Шафеев назначил 11-метровый в пользу «Факела» после того, как защитник москвичей Фабиан Бальбуэна рукой отмахнулся от Андрея Менделя в ходе борьбы в штрафной площади.

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