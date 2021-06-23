Путин рассказал об ответственности России за процветание других стран

Никола ЗуевПолитикаПутин рассказал об ответственности России за процветание других стран , 23 июня. РФ всегда помнит об ответственности за безопасность других государств, заявил президент страны Владимир Путин.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ВикторовЯ, как гражданин России должен радеть за безопасность и процветание УкРуины? ДА НУ НА ХЕР! И Молдования или Грузиния тоже гарантированы мной, как гражданином РФ к процветанию? С КАКОГО ХЕРА? Почему Россия должна отвечать за иностранных оборванцев? У нас самих проблем нерешенных выше крыши, у нас пенсионеры херню, а не пенсию получают, у нас военные пенсионеры от положенной пенсии получают 56% , а Россия должна отвечать за каких то соседей! В.В. Путин после таких заявлений сильно утрачивает мое уважение.Комментировать
Свежие комментарии