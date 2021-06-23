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Путин рассказал об ответственности России за процветание других стран

Путин рассказал об ответственности России за процветание других стран

, 23 июня. РФ всегда помнит об ответственности за безопасность других государств, заявил президент страны Владимир Путин.

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Андрей Викторов
Я, как гражданин России должен радеть за безопасность и процветание УкРуины? ДА НУ НА ХЕР! И Молдования или Грузиния тоже гарантированы мной, как гражданином РФ к процветанию? С КАКОГО ХЕРА? Почему Россия должна отвечать за иностранных оборванцев? У нас самих проблем нерешенных выше крыши, у нас пенсионеры херню, а не пенсию получают, у нас военные пенсионеры от положенной пенсии получают 56% , а Россия должна отвечать за каких то соседей! В.В. Путин после таких заявлений сильно утрачивает мое уважение.

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