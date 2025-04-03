📷❗️Спутниковые снимки строящегося головного российского пр. УДК (десантный корабль-вертолётоносец) 23900 "Иван Рогов", сделанные в марте этого года.
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📷❗️Спутниковые снимки строящегося головного российского пр. УДК (десантный корабль-вертолётоносец) 23900 "Иван Рогов", сделанные в марте этого года.