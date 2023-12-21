Детский садик капитально отремонтировали в Маркова Иркутского района

В поселке Маркова Иркутского района капитально отремонтировали детский сад. Ремонт здесь шел с мая 2022 года и должен был завершиться в декабре того же года, но первый подрядчик затянул работы, контракт с ним расторгли.
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