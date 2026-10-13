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Иркутск Сегодня

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Пенсионер из Иркутска раскусил мошенников и спас свои 4 млн рублей

68-летний житель Иркутска едва не стал жертвой телефонных мошенников, но вовремя понял, что его обманывают, и сохранил свои накопления — 4 миллиона рублей.

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