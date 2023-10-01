Спасатели вывели в Волховском районе заблудившегося в лесу мужчину

Пострадавшего удалось обнаружить и доставить домой. В субботу вечером поисково-спасательный отряд города Новая Ладога получил информацию о том, что в лесном массиве в районе ж/д станции 119 км Волховского района заблудился 41-летний мужчина.
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