С целью формирования психолого-педагогической культуры законных представителей, обеспечивающих осознание значимости здорового образа жизни в нашем учреждении проведена презентация опыта семейного воспитания ´Здоровый образ жизни моей семьи в одной фотографии´.
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