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РУССКИЙ УДАР ПО БРИТАНСКОЙ БАЗЕ НА КИПРЕ? ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ ПРОГНОЗИРУЕТ "МНОГО ВИЗГУ"

РУССКИЙ УДАР ПО БРИТАНСКОЙ БАЗЕ НА КИПРЕ? ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ ПРОГНОЗИРУЕТ "МНОГО ВИЗГУ"

Военный эксперт сообщил, как Москва может ответить на удары западным оружием по территории нашей страны.

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