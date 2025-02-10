Разрыв Прибалтикой энергосвязей с РФ создал возможности для США — Госдеп

Решение властей Прибалтики отключиться от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), действовавшей с советского времени, создало новые возможности для компаний из США, заявил госсекретарь Марк Рубио 10 февраля на своей странице в соцсети X.