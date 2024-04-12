Константин Москович:  Я и по сей день учусь играть на нае

С детства, проведенного в селе Карпинены - до покорения национальной и международной сцены. Маэстро Константин Москович, знаковое имя в мире молдавской музыки, делится историей своей жизни в интервью для Radio Vocea Speranței, в котором он перелистывает вместе с нами страницы своего становления как артиста и вспоминает этапы музыкальной карьеры.