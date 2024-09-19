Южноафриканские фермеры убили двух женщин и пытались скормить их тела свиньям

Чудовищное по своей жестокости злодеяние расследуется в северной провинции ЮАР Лимпопо. Сотрудникам одной из ферм вменяют двойное преднамеренное убийство, покушение на убийство, а также хранение незарегистрированного огнестрельного оружия.