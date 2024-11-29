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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Личка о «Динамо»: «Сделали шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Команда идет неплохо, мы в топе чемпионата»

«У нас 31 очко в лиге, осталось две игры. Я думаю, что команда идет неплохо, мы в топе чемпионата. Если сравнивать с тем, что было год назад, то можно сказать, что мы сделали шаг вперед.

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