На Кубани отметили 34-ю годовщину реабилитации казачества

Вениамин Кондратьев отметил, казаки достойно исполняют свои главные обязанности: поддерживают порядок на улицах, охраняют государственные рубежи, проявляют мужество при защите суверенитета России в зоне специальной военной операции, активно развивают собственную экономику.
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