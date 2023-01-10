Жалуйся хоть куда: Все равно все спустят обратно на местный уровень

А что думают по этому поводу наши читатели? Сталкивались ли вы с подобным «круговоротом отписок» и «пинанием» ваших жалоб? Если да, то удавалось ли вам разорвать этот «порочный круг»? https://rreporter.
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