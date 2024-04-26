Экс-тренер "Ростова" Балахнин назвал ожидаемым фиаско "Зенита" против "Рубина"

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин в интервью Vprognoze заявил, что поражение "Зенита" в матче перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Рубина" не стало для него неожиданностью.
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