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Шнякин про 11-метровый «Зенита» с «Факелом»: «Как это пенальти? Один в один как тот, что дали с «Махачкалой». И Мажич тогда рвал и метал, сокрушался»

Комментатор «Матч ТВ»  Дмитрий Шнякин считает, что пенальти, с которого «Зенит» победный гол « Факелу » (1:0) в матче 6-го тура  Альфа-Банк РПЛ , не стоило назначать.

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