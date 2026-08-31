Выпускники «Ямолод.Академии» получили руководящие должности в регионах РФ

На Ямале завершилась программа подготовки управленцев в сфере воспитания «Ямолод.Академия». В этом году проект впервые вышел на федеральный уровень, а каждый второй его участник получил повышение или предложение о новой работе, сообщил директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин.