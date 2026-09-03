Трутнев назвал арест корабля РФ у Шпицбергена нарушением международных норм

Сергей Мальгавко/ТАСС Вице-премьер РФ и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 3 сентября прокомментировал инцидент с задержанием норвежскими властями российского судна "Профессор Молчанов" в архипелаге Шпицберген.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-главу разведк...
- ЛЛ Спасатели нашли з...
- ЛЛ Собянин: за 6,5 ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым