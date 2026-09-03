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Трутнев назвал арест корабля РФ у Шпицбергена нарушением международных норм

Трутнев назвал арест корабля РФ у Шпицбергена нарушением международных норм

Сергей Мальгавко/ТАСС Вице-премьер РФ и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 3 сентября прокомментировал инцидент с задержанием норвежскими властями российского судна "Профессор Молчанов" в архипелаге Шпицберген.

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