США выдвинули условия для признания нового афганского правительства

Соединенные Штаты призвали к созданию в Афганистане инклюзивного нового правительства, уважающего права человека, в том числе, права женщин, заявив, что поведение талибов определит, признает ли Вашингтон какую-либо новую администрацию в Кабуле.
Соединенные Штаты призвали к созданию в Афганистане инклюзивного нового правительства, уважающего права человека, в том числе, права женщин, заявив, что поведение талибов определит, признает ли Вашингтон какую-либо новую администрацию в Кабуле.
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