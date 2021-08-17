Южный Федеральный

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США выдвинули условия для признания нового афганского правительства

США выдвинули условия для признания нового афганского правительства

Соединенные Штаты призвали к созданию в Афганистане инклюзивного нового правительства, уважающего права человека, в том числе, права женщин, заявив, что поведение талибов определит, признает ли Вашингтон какую-либо новую администрацию в Кабуле.

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