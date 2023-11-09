Рогозин сообщил о кончине своего первого заместителя на посту главы «Роскосмоса»

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в публикации в своем телеграм-канале рассказал, что после тяжелой болезни умер Максим Овчинников, занимавший пост первого заместителя госкорпорации «Роскосмос», когда ее возглавлял Рогозин .