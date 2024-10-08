Почему мы ненавидим русских?

Виктор Онегин

Автор сам говорит что враги России поддерживают любые действия против России любыми международными преступными группами.Но не раскрывает кто на западе этим занимается,то есть какие слои общества. Вот основной части народа даже не известно где эта Россия.А финансируют войны только богатые,потому что война приносит колоссальные прибыли. И так: войны для извлечения прибыли. А Россия против войн,то есть против прибылей западных денежных мешков. Ну а кто заведует финансами не трудно догадаться.