Театр абсурда
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Театр абсурда

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Почему мы ненавидим русских?

Почему мы ненавидим русских?

Почему мы ненавидим русских? - задается вопросом один думающий иностранец. То, что происходит прямо сейчас, является самой ужасающей вещью, которую я когда-либо видел.

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Комментарии
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ВК
Виктор Каменский
Не понять им убогим русской души, вот и  ссут кипятком!
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14 час.
Т
Тамара
Вот пусть они сами-гадёныши захлебнутся в своей ненависти и сдохнут.
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13 час.
Виктор Онегин
Автор сам говорит что враги России поддерживают любые действия против России любыми международными преступными группами.Но не раскрывает кто на западе этим занимается,то есть какие слои общества. Вот основной части народа даже не известно где эта Россия.А финансируют войны только богатые,потому что война приносит колоссальные прибыли. И так: войны для извлечения прибыли. А Россия против войн,то есть против прибылей западных денежных мешков. Ну а кто заведует финансами не трудно догадаться.
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10 час.

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