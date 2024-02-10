Десяток яиц за 59 рублей появился в Новосибирске: правда или миф?

В одном из популярных онлайн-маркетов десяток яиц категории С1 стали продавать за 59 рублей. Купить яйца по докризисной цене в магазинах пока что не получается, но в приложениях стали предлагать этот товар с большой скидкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии