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Младича, обвинённого в геноциде, похоронили в Белграде с воинскими почестями

Младича, обвинённого в геноциде, похоронили в Белграде с воинскими почестями

В столице Сербии состоялась церемония прощания с Ратко Младичем, бывшим главой вооружённых сил боснийских сербов, осуждённым международным судом за геноцид и военные преступления.

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