В поселке Семендер в пригороде Махачкалы объявили режим КТО

Проводятся оперативно-поисковые мероприятия Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен с 00:25 по московскому времени в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщили в мэрии города.
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