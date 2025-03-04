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Петербургский дневник

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В поселке Семендер в пригороде Махачкалы объявили режим КТО

В поселке Семендер в пригороде Махачкалы объявили режим КТО

Проводятся оперативно-поисковые мероприятия Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен с 00:25 по московскому времени в поселке Семендер в Махачкале, проводятся оперативно-поисковые мероприятия, сообщили в мэрии города.

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