Клаксон
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Клаксон

33 подписчика

Hummer H1 оценили в рублях

Hummer H1 оценили в рублях

Внедорожник Hummer H1 в идеальном состоянии продается в Москве за 29,9 миллиона рублей. Hummer H1 2005 года выпуска в редкой модификации Alpha, согласно документам, имел единственного владельца.

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