Разведчики бригады морской пехоты ТОФ с помощью 3D оборудования совершенствуют беспилотные летательные аппараты в зоне СВО

В лабораториях, развернутых вблизи линии боевого соприкосновения, инженеры разбирают трофеи – различные БпЛА самолетного типа и FPV-дроны, включая небезызвестную «Бабу Ягу», а также разрабатывают и собирают свои уникальные модификации.