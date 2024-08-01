РЭО: экологи разъяснили утилизаторам механизм исполнения РОП в рамках электронной торговой площадки

Эксперты Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) подготовили методические рекомендации для импортеров и утилизаторов в свете изменений в законодательстве в 2024 году.
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