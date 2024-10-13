Повторение советской практики замалчивания преступлений браЦких норотов. Зачем? Для чего? Вопросы риторические...

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Я тоже.
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5 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Долой любые иллюзии насчет так называемого братства... нету его...И не стоит к хохлам спиной поворачиваться -последствия не предсказуемые - при удобном случае не убьют так точно покалечат... вот такие &quot;братья&quot;.
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4 час.
валерия
Одно желание, чтобы все &quot;подобные родственники&quot; жили на Колыме!
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1 час.

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