Нотариус Боронина напомнила о сроках действия «гаражной амнистии»

Упрощённый порядок легализации старых гаражей будет действовать ещё чуть больше года.Нотариус Мария Боронина напомнила о сроках действия так называемой «гаражной амнистии» - периоде, когда государство дает возможность в упрощённом порядке зарегистрировать гаражи, построенные до 2004 года.