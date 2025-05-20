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Нотариус Боронина напомнила о сроках действия «гаражной амнистии»

Нотариус Боронина напомнила о сроках действия «гаражной амнистии»

Упрощённый порядок легализации старых гаражей будет действовать ещё чуть больше года.Нотариус Мария Боронина напомнила о сроках действия так называемой «гаражной амнистии» - периоде, когда государство дает возможность в упрощённом порядке зарегистрировать гаражи, построенные до 2004 года.

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