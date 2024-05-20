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Microsoft анонсировала планшет Surface Pro с Arm-процессоом Snapdragon X и множеством ИИ-функ...

Microsoft анонсировала планшет Surface Pro с Arm-процессоом Snapdragon X и множеством ИИ-функ...

Microsoft анонсировала планшет Surface Pro с Arm-процессоом Snapdragon X и множеством ИИ-функцийMicrosoft представила новую версию планшета Surface Pro — она оснащена процессором Qualcomm Snapdragon X, который позволяет увеличить производительность устройства в отдельных задачах на величину до 90 % по сравнению с моделью предыдущего поколения.

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