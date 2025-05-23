"Крутой поворот": убедительный триллер о разрушении жизни

В кинотеатрах вышел "Крутой поворот". Неожиданно мощный психологический триллер, премьера которого состоялась на кинофестивале в Торонто, создал не слишком известный канадский постановщик Джейсон Бакстон на основе рассказа Расселла Вангерски.
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