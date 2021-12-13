Российская газета

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Борьба за зеленое преобразование планеты не терпит категоричных принуждений

Эксперты предполагают, что в результате цены товаров для потребителей в среднем могут вырасти на 8%, причем электроэнергия, без которой в условиях отказа от нефти и других традиционных энергоносителей жить будет невозможно, может подорожать на 28%.

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