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Приморский суд приговорил сотрудницу детского центра к тюрьме за задохнувшегося ребенка

Приморский суд приговорил сотрудницу детского центра к тюрьме за задохнувшегося ребенка

Посетитель детского центра остался без присмотра и запутался в веревочных качелях Администратор детского центра во Владивостоке получила три года колонии за ребенка, который задохнулся, обвитый веревочными качелями.

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