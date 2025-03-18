Приморский суд приговорил сотрудницу детского центра к тюрьме за задохнувшегося ребенка

Посетитель детского центра остался без присмотра и запутался в веревочных качелях Администратор детского центра во Владивостоке получила три года колонии за ребенка, который задохнулся, обвитый веревочными качелями.
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