На Шкиперской развязке ЗСД завершили строительство нового участка

Как сообщает пресс-служба комитета по инвестициям Петербурга, в рамках этого этапа специалисты проложили автомобильную дорогу протяженностью 230 метров, которая соединила ранее построенные съезды со Шкиперским мостом.
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