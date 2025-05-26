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Удар ВС России по месту базирования ЗРК Patriot в Киеве, попал на видео

Удар ВС России по месту базирования ЗРК Patriot в Киеве, попал на видео

Очередная атака на Киев запечатлена очевидцами на камеру.Российские вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам, расположенным в украинской столице.

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