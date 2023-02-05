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Сенатор Пушков: судя по всему, украинский кризис поставил окончательную точку на эфемерных планах создания армии Евросоюза

Сенатор Пушков: судя по всему, украинский кризис поставил окончательную точку на эфемерных планах создания армии Евросоюза

Судя по всему, украинский кризис поставил окончательную точку на эфемерных планах создания Вооруженных сил Европейского союза.

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