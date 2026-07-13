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Газета.ру

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Премьер Грузии Кобахидзе назвал абсурдной европейскую политику

Премьер Грузии Кобахидзе назвал абсурдной европейскую политику

Обсуждение евродипломатами Черноморского региона без участия Грузии "абсурдно", Об этом заявил премьер республики Ираклий Кобахидзе, комментируя встречу глав МИД Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, состоявшуюся 13 июля.

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