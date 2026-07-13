Премьер Грузии Кобахидзе назвал абсурдной европейскую политику

Обсуждение евродипломатами Черноморского региона без участия Грузии "абсурдно", Об этом заявил премьер республики Ираклий Кобахидзе, комментируя встречу глав МИД Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, состоявшуюся 13 июля.
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