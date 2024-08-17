Изучив две окаменелости тихоходок, запечатанные в янтаре, исследователи предположили, что их способность к криптобиозу появилась еще в карбоне (между 359 и 299 миллионами лет назад), задолго до пермского «Великого вымирания» - самого смертоносного в истор

﻿﻿Изучив две окаменелости тихоходок, запечатанные в янтаре, исследователи предполагают, что их криптобиотические способности возникли в каменноугольный период (359–299 миллионов лет назад), задолго до самого смертоносного животного в истории Земли – пермского «массового вымирания».