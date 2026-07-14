Россия и США согласовали программу завершения эксплуатации МКС к концу 2030 года

По итогам встречи первого вице-премьера России Дениса Мантурова с главой NASA Джаредом Айзекманом в секретариате Мантурова сообщили, что стороны разработали совместную программу, предусматривающую завершение эксплуатации Международной космической станции к концу 2030 года.
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