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Русская весна

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Россия и США согласовали программу завершения эксплуатации МКС к концу 2030 года

Россия и США согласовали программу завершения эксплуатации МКС к концу 2030 года

По итогам встречи первого вице-премьера России Дениса Мантурова с главой NASA Джаредом Айзекманом в секретариате Мантурова сообщили, что стороны разработали совместную программу, предусматривающую завершение эксплуатации Международной космической станции к концу 2030 года.

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