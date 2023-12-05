Психологические онлайн-сервисы в России: рост спроса более чем в 1,5 раза

Согласно исследованию компании Yota, посещаемость психологических онлайн-сервисов в России в 2023 году выросла более чем в полтора раза, а мобильный интернет-трафик таких ресурсов за год увеличился на 81%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии