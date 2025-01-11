Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил агентству РИА Новости, что один из центов, в котором Вооруженные силы Украины получают пополнение, мог оказаться под ракетным ударом в Полтавской области.
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