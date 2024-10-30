Числа, которые притягивают богатство: магия цифр для успешного заработка Юлия ПономареваДеньги — это не просто бумажки с изображениями президентов и выдающихся личностей, а настоящие волшебник, способные привлекать удачу или, наоборот, уводить её от нас.