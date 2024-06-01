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Чем опасны нитраты в ранних фруктах и овощах, рассказали санитарные врачи Алматы

Чем опасны нитраты в ранних фруктах и овощах, рассказали санитарные врачи Алматы

Выбрать безопасный продукт питания на сегодняшний день – это жизненная необходимость. Ранние овощи и фрукты санитарные врачи рекомендуют покупать в магазинах и на рынках, где контролируется качество и безопасность продукции, передаёт inАlmaty.

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