Чем опасны нитраты в ранних фруктах и овощах, рассказали санитарные врачи Алматы

Выбрать безопасный продукт питания на сегодняшний день – это жизненная необходимость. Ранние овощи и фрукты санитарные врачи рекомендуют покупать в магазинах и на рынках, где контролируется качество и безопасность продукции, передаёт inАlmaty.
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