Не только о футболе

855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Л8 - 2 С8 - нет СА - 0:0ТОТО. ЧЕМПИОНАТ Р...
  • Лена Мисько
    Кухта правильно получил КК, вот так и нужно бороться с провокаторами, чтобы хоть преимущества не получалиИнтриги 25-го тур...
  • Лена Мисько
    А после того, что они при входе в подтрибунку учудили, еще и ждать решения КДК, на сколько матчейИнтриги 25-го тур...

Хет-трик Роналду, «Ливерпуль» обыграл «Ман Сити», рекорд Капризова, российский фигурист ударился головой об лед и другие новости

Хет-трик Роналду, «Ливерпуль» обыграл «Ман Сити», рекорд Капризова, российский фигурист ударился головой об лед и другие новости

Доброе утро! Врываемся в воскресенье с дайджеста главных новостей ☀️ 1. В 25-м туре чемпионата России «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью (1:1).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх