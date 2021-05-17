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В бар со справкой или ПЦР-тестом: в Чехии рестораны и кафе возобновляют работу

В бар со справкой или ПЦР-тестом: в Чехии рестораны и кафе возобновляют работу

Некоторые страны осторожно снимают коронавирусные ограничения.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В бар со справкой или ПЦР-тестом: в Чехии рестораны и кафе возобновляют работу В Чехии после почти полугодового перерыва возобновляют работу рестораны, кафе и бары.

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