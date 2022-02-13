Тренер вратарей сборной: «Квалификация Самонова и Билялова позволяет им выйти и отыграть без проблем. Период с Чехией никого бы не спас»

Тренер вратарей сборной России Сергей Наумов высказался о запасных вратарях команды на Олимпиаде-2022 в Пекине – Тимуре Билялове («Ак Барс») и Александре Самонове (СКА).

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