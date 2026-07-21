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Татар-информ

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Определены победители конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Определены победители конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»

Фото: ФБУ «ЦСМ Татарстан» Подведены итоги XXIII ежегодного республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», проводимого в качестве регионального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

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